L’AEM denuncia una situació “discriminatòria” per l'ús de l'estadi mentre l’Atlètic Lleida inicia el ressembrat

La Secció Esportiva AEM de Lleida ha expressat públicament el seu malestar per la situació que viu amb l’ús del Camp d’Esports de Lleida, instal·lació on disputa habitualment els seus partits. En un comunicat difós aquest dimarts, el club assegura sentir-se discriminat i afectat per decisions que els impedeixen entrenar o jugar, tot i ser el conjunt femení amb la categoria més alta de la ciutat.
L’AEM ha agraït la col·laboració i suport del Lleida CF, amb qui comparteix l’espai, però ha denunciat que la incorporació de l’Atlètic Lleida ha generat una situació “totalment discriminatòria i provocada”. Segons el comunicat, després d’haver disputat els seus partits i trobar-se la gespa en mal estat, se’ls ha comunicat que no poden fer-ne ús perquè s’hi ha de replantar la gespa, mentre “altres equips continuen jugant i es difonen versions esbiaixades dels fets”.
“El futbol femení mereix respecte i Lleida mereix igualtat”, conclou el club, que reivindica seguir defensant “amb orgull i dignitat” la feina feta per l’esport femení de Ponent.
Treballs de ressembrat al Camp d’Esports
Paral·lelament, l’Atlètic Lleida va informar ahir que l’empresa Royalverd, encarregada del manteniment del Camp d’Esports, ha iniciat el procés de ressembrat d’hivern de la gespa. Els treballs, que van començar aquest dilluns, consisteixen en la renovació de la superfície actual i la implantació d’una nova gespa de la varietat raygrass, i tindran una durada estimada de tres dies.
La setmana passada ja es van dur a terme tasques de reparació a les àrees petites de les dues porteries, i ara el procés complet requerirà que el camp romangui inactiu durant quinze dies, període durant el qual no es podrà entrenar ni disputar-hi partits.
Segons el comunicat de l’Atlètic, l’equip traslladarà els seus entrenaments i rodes de premsa al camp Ramon Farrús durant les pròximes dues setmanes. El conjunt lleidatà afronta dimecres el partit de Copa Catalunya a Mollerussa i el cap de setmana visitarà l’Alcoyano, mentre que l’AEM jugarà també fora de casa.