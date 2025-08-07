L’Atlètic Lleida desafia el Lleida CF i ofereix conservar el seient als seus socis

La convivència entre clubs al Camp d’Esports de Lleida ha anat més enllà del terreny de joc i s’ha traslladat al despatx. Amb la temporada 2025/2026 a punt de començar, el Lleida CF i l’Atlètic Lleida han encetat una pugna directa per guanyar el suport de l’afició, amb campanyes d’abonaments que mostren dues estratègies oposades.
D’una banda, el Lleida CF ha presentat aquest dijous la seva campanya sota l’eslògan Som el Lleida, més vius que mai, amb una novetat destacada: la creació d’una categoria de simpatitzant, pensada per als seguidors de fora de la ciutat o per a qui vulgui donar suport simbòlic al club. Per 30 euros, inclou cinc entrades a la zona de lateral. L’entitat, a més, ha reafirmat la seva condició d’usuari principal del Camp d’Esports, i ha recordat que no contempla cap fusió amb l’Atlètic Lleida.
Però la resposta de l’Atlètic ha estat fulminant. El club del barri de Cappont ha contraatacat amb una bateria de promocions i descomptes del 50% per a diversos col·lectius (pares i mares del futbol base, socis del CA Alpicat, funcionariat de cossos de seguretat i presons) i, sobretot, una oferta pensada directament per als socis del Lleida CF: durant la primera setmana de venda d’abonaments, del 18 al 25 d’agost, conservaran el mateix seient i el mateix número d’abonat si decideixen fer-se socis de l’Atlètic Lleida. Una proposta que ha estat llegida com un intent d’absorbir part de la massa social del club històric per part de l’Atlètic Lleida.
El rerefons d’aquesta batalla és el nou escenari de triple convivència al Camp d’Esports, que la pròxima temporada acollirà també l’AEM, i que s’ha fet possible gràcies a un acord amb l’Ajuntament. Tot i això, les friccions entre el Lleida CF i l’Atlètic Lleida continuen marcant distàncies. Des del Lleida CF, el seu adjunt a presidència, Marc Torres, ha carregat contra l’Atlètic, qüestionant el seu to i el seu projecte: “Som dues entitats amb valors molt diferents. Nosaltres creixem des de la base i amb la gent de la ciutat”.
Mentrestant, el club històric arrossega un deute de gairebé 4,6 milions d’euros i afronta una etapa d’incertesa econòmica, amb l’ombra d’una futura conversió en societat anònima esportiva.
La batalla, doncs, no és només esportiva. És una lluita pel relat, la identitat i, sobretot, l’afició.