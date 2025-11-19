Baqueira Beret encetarà la temporada amb neu fresca i pistes noves

Les nevades previstes a partir de dimecres i l’avançament de l’hivern han animat Baqueira Beret, que confirma l’obertura de la temporada per al dissabte 29 de novembre. L’estació aranesa-pallaresa estrena cinc pistes noves —dos quilòmetres addicionals— que amplien el domini fins als 173 km esquiables. La inversió total és de 10,3 milions i permetrà contractar 783 treballadors temporers. El forfet de dia es fixa en 71,50 euros. A més, s’incorporen dues noves màquines trepitjaneu adaptades a forts pendents i 14 innivadors que substitueixen equips antics menys eficients.
El director de l’estació, Xavi Ubeira, ha remarcat que poder obrir el 29 de novembre és un bon senyal després d’una temporada anterior marcada per la falta de neu durant el pont de la Puríssima. L’objectiu és repetir xifres pròximes al milió d’usuaris fins a Setmana Santa, data de tancament de la campanya.
Per garantir el funcionament de tots els serveis —remuntadors, restauració, botigues i agència de viatges— Baqueira compta amb 90 empleats fixos i en contractarà 783 de temporers. Davant la dificultat d’accedir a habitatge assequible a la Val d’Aran, Ubeira destaca un conveni amb el sector hoteler que assegura allotjament. Entre el 80% i el 90% dels temporers repeteixen allotjament, i la plantilla disposa de dos hotels a Bossòst, pisos de lloguer en cessió i, com a novetat, una nova zona d’allotjament al Parador de Vielha, recentment reformat.
Durant l’estiu, l’estació ha dut a terme millores per optimitzar la seguretat i reduir el gruix de neu necessari, així com una actualització del nom d’alguns traçats i actuacions específiques per a debutants.
La gran novetat tecnològica és la Ski Track App, una aplicació que acompanya l’esquiador durant tota la jornada i que incorpora tres funcions clau: registre detallat dels descensos, visualització de rutes en 3D i localització en temps real entre usuaris. També integra un mapa 2D interactiu amb geolocalització que facilita l’orientació en qualsevol punt de l’estació.