L’Atlètic Lleida ocuparà la plaça del Lleida CF a Segona RFEF

L’Atlètic Lleida jugarà a la Segona Federació la temporada vinent. Així ho ha resolt el Jutge Únic de Competicions No Professionals de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que ha adjudicat al club lleidatà la plaça vacant deixada pel Lleida CF, descendit per no haver satisfet el pagament de deutes a jugadors dins del termini legal.

La decisió arriba després d’un procés complex. El passat 30 de juny expirava el termini marc'at per la RFEF perquè el Lleida CF regularitzés els deutes denunciats per la plantilla davant la Comissió Mixta AFE-RFEF. L’entitat blava, amb greus dificultats econòmiques i en concurs de creditors, va sol·licitar una pròrroga que va ser denegada per la federació. Davant l’impagament, es va decretar el seu descens administratiu a Tercera RFEF.

Amb la plaça vacant, la RFEF va obrir un procés per cobrir-la basat en criteris esportius, territorials i econòmics. L’Atlètic Lleida, segon classificat del seu grup a Tercera i del mateix àmbit geogràfic, va complir tots els requisits i va abonar el cànon de gairebé 289.000 euros que estipulava la normativa. Altres clubs com el Cornellà, que tenia prioritat, o la Rapitenca, no van formalitzar el pagament, mentre que Badalona, Hospitalet i Toledo sí que ho van fer, però no van ser prioritzats.

Ara, l’Atlètic té fins al 15 de juliol a les 14 hores per inscriure’s oficialment. En cas que no ho faci, la plaça s’oferirà als altres candidats per ordre.

Comunicat Oficial 🚨💙

SOM DE SEGONA RFEF pic.twitter.com/U583ld7HwG — Atlètic Lleida (@atletic_lleida) July 9, 2025

Un pas endavant entre dubtes i malestar

En un comunicat, l’Atlètic Lleida ha qualificat la decisió com una oportunitat que arriba després d’un “gran esforç” i ha volgut remarcar que el projecte no vol apropiar-se del sentiment de cap afició. “Respectem la història recent del futbol a Lleida i qualsevol iniciativa sorgida del sentiment legítim dels aficionats”, afirmen. També reconeixen haver comès errors i es comprometen a treballar amb més transparència i vocació integradora.

El Lleida CF, per la seva banda, ha anunciat que es planteja demanar mesures cautelaríssimes per intentar revertir la decisió de la RFEF. Segons fonts del club, estan pendents d’una resolució del Jutjat Mercantil, que en el seu moment es va declarar incompetent per intervenir en una competició privada.

Paral·lelament, el conflicte judicial entre el Lleida CF i la Paeria sobre l’ús del Camp d’Esports continua obert. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha defensat la voluntat municipal de preservar l’estadi per a l’ús públic i ha afirmat que cal “recuperar un club referent per a la ciutat”. També ha anunciat una reunió imminent amb el club per tractar qüestions com les subvencions i l’ús compartit de les instal·lacions.

Mentrestant, les xarxes socials reflecteixen el malestar d’una part de l’afició, que considera l’Atlètic Lleida un projecte “aliè” al sentiment històric de la ciutat, nascut després de la desaparició de la UE Lleida l’any 2011.