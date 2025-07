La Federació confirma el descens administratiu del Lleida CF

Un pas més en la caiguda als inferns del Lleida CF. La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha comunicat a través d'una circular el descens administratiu del club a la 3a RFEF a causa dels impagaments a la plantilla i el cos tècnic. A banda ja ha posat a subhasta la plaça de l'equip a 2a RFEF per 288.920 €.

El Lleida CF va comunicar aquest dilluns que havia demanat una pròrroga del termini establert per fer efectius els pagaments pendents a la Comissió Mixta de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). L’objectiu del club era liquidar els deutes contrets amb els seus futbolistes durant la temporada.

També dilluns, 30 de juny, expirava el termini oficial per regularitzar la situació econòmica de l’entitat amb els jugadors. Tot i això, el club va deixar constància que restava a l’espera de la resolució definitiva sobre la concessió d’aquesta pròrroga, clau per garantir la continuïtat esportiva i institucional del projecte. Finalment la RFEF no l'ha acceptat.

El club deu gairebé cinc milions d'euros i ha de pagar endarreriments a Hisenda, a la Seguretat Social, als treballadors i als futbolistes. Luis Pereira, que havia de ser l’artífex de la reconstrucció, ha acabat sent percebut com un actor més en la llarga llista de dirigents que no han sabut fer una bona gestió de l'entitat del Camp d'Esports. El futur del Lleida CF mira cap a la desaparició.