L’IPC puja al juliol a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran ha registrat una pujada de tres dècimes al juliol, situant-se en un 2,4% interanual. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aquest augment reflecteix la pressió de diversos sectors clau sobre el cost de la vida a la demarcació de Lleida.
Els grups que han contribuït més a aquesta pujada són l’habitatge i els serveis bàsics, com aigua, electricitat, gas i altres combustibles, amb un increment del 7,1%. L’educació també ha registrat un augment significatiu del 5,9%, mentre que la roba i el calçat han pujat un 4,4% en els darrers dotze mesos. Aquestes dades posen de manifest com l’encariment de serveis essencials i productes quotidians impacta directament en el pressupost familiar.
En comparació amb el mes de juny, l’IPC mensual ha experimentat un lleu descens d’una dècima. Aquest retrocés es deu principalment a la caiguda del 8,4% en els preus de la roba i el calçat, associada a les rebaixes d’estiu. Tot i això, els experts alerten que l’augment sostingut dels costos de l’habitatge i l’energia continua sent un factor que limita el poder adquisitiu de les famílies a la regió.