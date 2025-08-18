Les exportacions de Ponent i l’Alt Pirineu cauen un 3% el primer semestre

Les exportacions de Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran van arribar als 1.482,7 milions d’euros durant el primer semestre, registrant un descens del 3% respecte al mateix període de l’any passat. El sector d’alimentació, begudes i tabac, el principal motor de les vendes a l’estranger, va caure un 8,1%, fins als 900,1 milions, mentre que els béns d’equip van créixer un 1,5%, arribant als 161,2 milions. Tot i això, l’acumulat anual continua en negatiu, encara que el mes de juny va mostrar una millora, amb exportacions de 351,3 milions, un increment del 2,8%, segons dades del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa.
A Lleida, els productes d’alimentació, begudes i tabac van generar 900,1 milions d’euros durant els primers sis mesos, el que representa el 60,7% del total exportat per la demarcació, amb una caiguda del 8,1% respecte a l’any anterior. Els béns d’equip van pujar lleugerament, un 1,5%, fins als 161,2 milions, equivalent al 10,9% del total.
Pel que fa al mes de juny, les exportacions de la zona van pujar un 2,8%, amb un total de 351,3 milions. D’aquestes, el 68,2% correspon al sector d’alimentació i begudes (214,9 milions, un 1,3% menys que el juny passat), mentre que els béns d’equip van augmentar un 21,9%, fins als 32,2 milions.