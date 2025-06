Les exportacions de Ponent i el Pirineu cauen un 4,7% en quatre mesos

Les exportacions de les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran han registrat un descens destacat durant els quatre primers mesos de l’any. Segons dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d’Economia, les vendes a l’exterior d’aquestes regions han sumat 912,4 milions d’euros entre gener i abril, un 4,7% menys en comparació amb el mateix període de l’any passat.

El sector més castigat ha estat el de l’alimentació, les begudes i el tabac, que tradicionalment té un pes molt rellevant en l’economia exportadora de Ponent. Aquest àmbit ha patit una davallada del 10,3% i ha generat 531,4 milions d’euros, més de la meitat del valor total exportat. Aquesta caiguda reflecteix les dificultats actuals del sector agroalimentari, com l’increment dels costos de producció i una demanda internacional més inestable.

Els béns d’equip, una altra branca significativa per a les exportacions de les comarques lleidatanes i pirinenques, també han registrat una disminució, tot i que més moderada. En concret, les vendes d’aquest segment han baixat un 3%, arribant tot just als 101 milions d’euros. Es tracta de productes com maquinària industrial, components mecànics o equips electrònics, que sovint provenen d’empreses petites i mitjanes de la demarcació.

Pel que fa a l’evolució mensual, les dades d’abril també apunten a una tendència negativa. En aquell mes, les exportacions lleidatanes van ser de 223,9 milions d’euros, un 13,1% menys que a l’abril de 2024. El sector alimentari va experimentar la caiguda més forta, amb un 21,4% menys i un total de 125,1 milions d’euros, fet que confirma el moment delicat que travessa la indústria agroalimentària al territori.

En el context català, però, la situació és diferent. Les exportacions de Catalunya entre gener i abril han crescut lleugerament, fins als 33.178,4 milions d’euros, fet que representa un increment de l’1,2% respecte a l’any anterior. Malgrat això, la contribució de Ponent, Alt Pirineu i Aran al conjunt de les exportacions catalanes continua sent molt reduïda, amb només un 0,7% del total.

A més de Lleida, només la demarcació de Tarragona registra una evolució negativa en aquest primer quadrimestre de 2025. En concret, les vendes a l’exterior de Tarragona han caigut un 3,1%, situant-se en 3.762,4 milions d’euros.

Aquestes dades confirmen una pèrdua de ritme en l’activitat exportadora de les comarques de l’oest i el nord del país, especialment en aquells sectors vinculats a l’agricultura i la indústria alimentària.