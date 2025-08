El Lleida CF rebaixa els preus dels abonaments i es fixa l’objectiu dels 3.000

El Lleida CF posa en marxa la seva campanya de socis per a la temporada 2025/26 amb un missatge clar: cal tornar a creure. Amb el lema “Som el Lleida. Més vius que mai”, el club vol reconnectar amb l’afició en un context delicat, marcat pel descens a Tercera RFEF i una situació econòmica fràgil.

La proposta inclou una retallada general de preus i fórmules noves per adaptar-se a totes les butxaques. Les tarifes s’ajusten de manera significativa en totes les zones de l’estadi i es presenten carnets alternatius per a qui, tot i no poder assistir sovint, vulgui donar suport simbòlic o econòmic al projecte.

Sense poder operar amb normalitat pels efectes del concurs de creditors, el club només podrà acceptar diners en efectiu en els primers dies de la campanya. Malgrat les limitacions, l’objectiu és ambiciós: assolir els 3.000 abonaments que assegurin una base sòlida per afrontar el curs. “Ens cal una afició forta, compromesa i orgullosa del seu club”, ha expressat Marc Torres, president adjunt del Lleida. El missatge és inequívoc: el club vol aixecar-se amb la força de la seva gent.

Els abonaments d’adult costaran 180 euros a tribuna, 130 euros al lateral i 80 a gol. Els joves de 16 a 20 anys pagaran 45 euros i els infants de 5 a 15 anys, 15. Les tarifes reduïdes per a jubilats i persones amb discapacitat se situen entre els 60 i els 115 , segons la zona.

Els penyistes tindran accés per 50 euros, i els abonaments familiars parteixen dels 260. També s’introdueixen nous carnets: el de “Simpatitzant” (30, per a cinc partits), i dues opcions de “Col·laborador” (300 i 400 ), amb accés preferent i avantatges exclusius