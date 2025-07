El Lleida CF es resisteix a morir: entra en concurs i planifica la temporada a 3era RFEF

El Lleida CF no està del tot acabat. Així ho ha defensat Marc Torres, adjunt a la presidència del club, en una compareixença davant dels mitjans on ha repassat els darrers mesos d’intensa activitat per intentar salvar l’entitat blava de la desaparició.

Segons Torres, des del mes d’abril s’han mantingut converses amb diversos grups d’inversió, alguns d’ells de la mateixa ciutat de Lleida, amb qui es va estar a punt de tancar un acord. També s’han produït negociacions amb grups del País Basc i de Castella i Lleó, aquests darrers amb experiència al món de l’esport, tot i que les converses es troben actualment aturades.

Davant la impossibilitat d’inscriure’s a Segona RFEF i valorada l’opció de liquidar el club, el Lleida CF ha optat finalment per acollir-se al concurs de creditors. Aquesta via jurídica, presentada divendres passat, permet suspendre els embargaments i canalitzar tots els ingressos directament cap al club. “Hem optat per tirar endavant amb l’ajuda econòmica de molta gent que estima el Lleida”, ha explicat Torres.

El club fa una crida a l’afició per sumar esforços i garantir la viabilitat econòmica a Tercera RFEF. “Necessitem omplir el Camp d’Esports. Si arribem, com a mínim, al nombre d’abonats de la temporada passada, podrem cobrir el pressupost”, ha insistit Torres. Aquest dimecres s’ha posat en marxa un consell social que integrarà representants de les penyes i també dels abonats independents. L’objectiu és crear un espai de participació i seguiment periòdic sobre l’evolució del club.

Veto a l'Atlètic Lleida a usar el Camp d'Esports

Sobre l’ús del Camp d’Esports, Torres ha deixat clar que l’AEM és benvingut si necessita compartir la instal·lació, però no així l’Atlètic Lleida: “Amb tot el respecte, si volen accedir-hi, hauran d’acceptar les condicions que posem nosaltres”. El pressupost previst per competir a Tercera RFEF ascendeix a 600.000 euros, que s’esperen cobrir mitjançant abonaments, patrocinadors, ajudes federatives, vendes de marxandatge, entrades i serveis de restauració els dies de partit. En cas que quedin despeses descobertes, alguns empresaris s’han compromès a aportar els recursos necessaris per tancar l’exercici.

Jordi Cortés liderarà l’àrea esportiva, tot i que encara resta pendent la confirmació oficial de la RFEF per validar la inscripció a la categoria. L’organisme té deu dies per revisar la documentació presentada i, si calgués, el club disposaria de cinc dies més per corregir qualsevol error.

En paral·lel, el club manté obertes les negociacions amb el grup inversor de Castella i Lleó amb l’esperança que, si l’equip és admès a competir, s’acabi tancant una entrada de capital que doni estabilitat a mig termini.