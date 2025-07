L’Atlètic Lleida tindrà l’Alpicat com a filial

L’Atlètic Lleida i l’Atlètic Alpicat han oficialitzat un acord de filiació que convertirà l’equip alpicatí —recentment ascendit a Primera Catalana— en el filial del conjunt lleidatà per a la pròxima temporada. L’entesa, inicialment per un any, neix amb vocació de continuïtat i pot allargar-se en el temps.

Segons han explicat els presidents dels dos clubs, Josep Maria Oromí i Aleix Arrià, aquesta col·laboració beneficiarà mútuament les dues entitats. A Alpicat, permetrà consolidar el projecte esportiu i mantenir l’aposta pel talent local en una categoria exigent com és la Primera Catalana. A l’Atlètic Lleida, el conveni facilitarà una via de creixement per als joves jugadors de la base, que podran competir en un context formatiu però amb un alt nivell de competència.

Amb aquesta aliança, els dos clubs refermen el seu compromís amb el desenvolupament del futbol al territori i posen les bases per seguir creixent des de la proximitat i la col·laboració.