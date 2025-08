Lleida en alerta per una onada de calor que pot superar els 42 graus

Una nova onada de calor mantindrà Catalunya i Espanya sota altes temperatures durant tota la setmana. Segons l’últim avís especial de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), la situació s’intensifica aquest dilluns amb alertes activades a més de 30 províncies i amb perspectives que el fenomen es prolongui, com a mínim, fins diumenge 10 d’agost.

Les previsions apunten a màximes que fregaran o superaran els 42 °C a punts com Lleida, Còrdova o Sevilla. L’impacte de la calor serà especialment intens a les comunitats de l’interior peninsular i el sud, però també arribarà al nord amb pujades notables de temperatura. La zona cantàbrica i les Canàries seran les úniques grans àrees que quedaran al marge del fenomen.

Les alertes taronges, que indiquen risc important, s’han activat a províncies com Còrdova, Granada, Jaén, Sevilla, Toledo, Ciudad Real, Ourense i Pontevedra, així com a bona part d’Extremadura (Badajoz i Càceres). Altres territoris com Lleida, Osca, Saragossa, Almeria, Huelva, Madrid, Navarra, La Rioja, Biscaia i àmplies zones de Castella i Lleó i Castella-la Manxa també es troben sota avisos de nivell groc.

A més de la calor, l’AEMET preveu condicions meteorològiques adverses, com ratxes molt fortes de vent de llevant a l’Estret, i manté els avisos per onatge a zones del litoral sud-est.

Segons els models de Meteored, aquesta onada podria ser una de les més llargues i intenses de les últimes dècades, superant fins i tot episodis històrics recents. Les autoritats demanen prudència, hidratació constant i evitar l’exposició al sol durant les hores centrals del dia.