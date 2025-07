Márquez triomfa a Alemanya i signa la seva setena victòria

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) continua imparable. El cerverí va aconseguir al circuit de Sachsenring (Alemanya) la seva setena victòria de la temporada i la quarta consecutiva, en el que era el seu Gran Premi número 200 a la categoria reina del motociclisme. Una fita rodona que va celebrar amb una actuació impecable: va dominar la cursa de principi a fi i no va donar cap opció als seus rivals.

Márquez, que sortia des de la pole position, va liderar totes les voltes i va creuar la línia de meta amb més de sis segons d’avantatge sobre el seu germà Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), segon classificat. L’italià Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) va completar el podi, a més de set segons del vencedor.

La superioritat de Márquez va ser tan clara que el quart classificat, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR-M1), campió del món de 2021 i vencedor a Sachsenring el 2022, va acabar a més de 18 segons. La cursa va estar marcada per un alt nombre de caigudes, que van deixar només deu pilots classificats a l’arribada.

Abans de l’inici de la prova, tots els pilots van coincidir a escollir el pneumàtic davanter dur i el posterior intermedi, una decisió que apuntava a una cursa conservadora pel que fa als riscos. Tot i això, Márquez va sortir decidit, imposant un ritme implacable que cap dels seus perseguidors no va poder seguir.

Tot i sortir sisè, Àlex Márquez va saber aprofitar les caigudes dels rivals i el seu propi bon ritme per escalar fins a la segona posició. Bagnaia, per la seva banda, també va aprofitar les circumstàncies per assegurar-se el tercer lloc.

Amb aquesta nova victòria, Marc Márquez reforça el seu lideratge al Mundial i confirma el seu gran moment de forma en una temporada que pot tornar a ser històrica.