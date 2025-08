Aquest poble fortificat sembla congelat en el temps: carrers de pedra i muralles intactes

Aquest poble fortificat sembla congelat en el temps. Amb una desena d’habitatges de pedra, una sola entrada i cap vehicle dins del recinte, manté intacta l’estructura i l’esperit d’un assentament medieval. No hi ha botigues, ni bars, ni carrers asfaltats. Només silenci, murs centenaris i una panoràmica oberta als horitzons de la Catalunya interior.

Construït sobre un turó a més de 600 metres d’alçada, el conjunt arquitectònic ha arribat al segle XXI pràcticament sense alteracions. El traçat urbà circular, protegit per una muralla perimetral que fa de façana i d’esquena de les cases, respon a un model defensiu propi del segle XI, quan formava part de la línia de frontera entre els comtats catalans i al-Àndalus.

Una estructura única al país

Tot i que a Catalunya es conserven molts vestigis de castells, torres o trams de muralla, pocs llocs ofereixen un conjunt tan complet com Montfalcó. L’accés al poble es fa per una rampa de pedra que condueix directament a l’únic portal. Un cop a dins, el visitant es troba en un espai que sembla no haver conegut mai el segle XX. El carrer principal, empedrat i estret, envolta l’interior seguint la forma de la muralla, i culmina davant de l’església de Sant Pere, un temple romànic senzill però carregat de simbolisme.

L’arquitectura del nucli és homogènia: façanes de pedra, portes de fusta, finestres petites i teulades de dues aigües. La majoria de les edificacions han estat restaurades com a segones residències o allotjaments rurals, però mantenint sempre la fesomia original.

Imatge aèria de Montfalcó Murallat

NationalGeographic

Un turisme pausat i discret

Aquest conjunt, situat a la comarca de la Segarra, no rep grans allaus de visitants, i potser per això Montfalcó Murallat ha conservat la seva personalitat. El turisme que hi arriba és de perfil tranquil, sovint famílies, parelles o senderistes que busquen espais autèntics i sense artificis. S’hi poden fer visites lliures —el poble és obert i no cal entrada—, i en caps de setmana o èpoques concretes s’hi organitzen visites guiades, especialment enfocades a la història medieval del territori.

L’absència de cotxes i serveis comercials no és un inconvenient, sinó part de l’encant. A l’exterior del recinte hi ha una zona d’aparcament i, en molts casos, els visitants opten per portar el menjar o fer un pícnic a l’entorn.

Imatge de l`interior de Montfalcó

Turisme de Catalunya

Mirador de la Segarra

El poble és també un excel·lent mirador natural. Des de la muralla es poden contemplar camps de cereals i turons arrodonits fins a l’horitzó, especialment fotogènics a la primavera i la tardor. En dies clars, s’hi poden veure fins i tot les muntanyes de Prades o el Montsec.

A més, des del mateix poble surten diversos camins rurals que connecten amb altres punts d’interès del municipi, com l’ermita de Sant Jaume o els veïnats de les Oluges. També és habitual combinar la visita amb la ruta dels castells del Sió, que recorre altres pobles com Vicfred, Florejacs o Les Pallargues.

Accés i serveis

Montfalcó Murallat es troba a uns 10 minuts de la C-25 i a menys d’una hora de Lleida. També és accessible des de Barcelona i Tarragona. No hi ha serveis dins del nucli, però sí allotjaments rurals i restaurants als voltants, especialment a Sant Ramon, les Oluges o Cervera, la capital comarcal.

Més enllà de la postal i l’anècdota turística, Montfalcó és un exemple de com un poble pot sobreviure a l’abandonament rural preservant la seva identitat. Un model que cada cop més municipis de l’interior miren amb interès.