Pol Simón, cantautor lleidatà, s’enfronta a l’absència amb «Cómo olvidarte», una balada de cicatrius obertes

Després d’haver captivat el públic amb Batega fort, el tema que va obrir camí al seu EP Mentiras, el cantautor lleidatà Pol Simón presenta ara Cómo olvidarte, el segon single que aprofundeix en el dolor i les emocions que deixen les ruptures amoroses. Aquesta nova balada s’endinsa en aquell moment en què l’absència de l’altre es torna omnipresent i els records persisteixen, lluny de desaparèixer.

Amb un to més intimista i una maduresa evident en la composició, Cómo olvidarte parla de la nostàlgia com una mena d’addicció emocional que atrapa i fa difícil avançar. Pol Simón reconeix que aquesta ha estat la cançó que més li ha costat escriure, ja que reflecteix un moment molt sincer i confús: “Expresa justament allò que sentia quan no sabia si volia oblidar o si volia ser recordat”.

Musicalment, la peça baixa el ritme respecte a Batega fort, però guanya en intensitat emocional. La producció equilibra delicades textures acústiques amb subtils arranjaments electrònics que envolten la veu de Pol Simón, la qual transmet fragilitat i alhora força. En aquest sentit, l’artista s’acosta a la línia de referents com Leiva o Dani Fernández, però amb una sensibilitat i personalitat pròpies que l’allunyen de qualsevol comparació directa.

Cómo olvidarte també manté el fil conductor que ja va iniciar amb el primer tema del disc, reivindicant el dret dels homes a expressar la seva vulnerabilitat emocional. “Crec que encara hi ha molts prejudicis i que la meva generació, a vegades, dubta si està bé mostrar-se fràgil. Jo defenso que tothom té dret a sentir i a expressar-se tal com és”, explica Pol Simón, afegint un missatge de respecte i llibertat emocional per a tothom, independentment del seu gènere.

La lletra, carregada de metàfores i imatges poètiques, evoca un temps que sembla aturat i un pes del passat que sobrepassa el present. És especialment significativa per a aquells que han viscut l’amor adolescent amb intensitat, en un moment marcat pel soroll i per mentides que no els permeten estar preparats emocionalment. “Vull parlar d’aquest amor jove que ens ha tocat viure, perquè és una etapa complexa i molt intensa, i sovint no sabem com gestionar les emocions que genera”, afegeix.

El videoclip que acompanya el llançament reforça aquesta atmosfera onírica i crepuscular. Amb escenes que mostren paisatges buits, habitacions desolades i miralls trencats, la càmera sembla cercar l’altre en cada racó, simbolitzant aquesta absència que tot ho omple i que es fa difícil d’evitar.

Pel que fa a la trajectòria de Pol Simón, el seu primer contacte amb la música va ser a través del piano i la percussió, però la guitarra és l’instrument que li ha permès composar amb més llibertat i autonomia. El 2021 va debutar amb el single CONFINAT, una cançó que reflectia l’experiència del confinament durant la pandèmia i que servia d’homenatge a la lluita col·lectiva.

L’any 2024 va rebre el seu primer encàrrec musical professional: la composició, escriptura i interpretació de l’himne oficial del Club Atlètic Lleida, entitat esportiva on ell mateix va jugar com a migcampista durant anys. Aquest treball li va donar visibilitat i un nou impuls en la seva carrera musical.

El seu EP Mentiras és la seva carta de presentació com a artista professional. Reuneix un conjunt de cançons que combinen el pop-rock mediterrani tradicional amb balades íntimes i personals. En aquest disc, Pol Simón explica històries de la vida quotidiana, amb temes que van més enllà de l’amor convencional i que reivindiquen la llibertat i el respecte per les emocions i les persones.

Amb Cómo olvidarte, Pol Simón no només reafirma el seu estil i la seva veu pròpia, sinó que també avança en un projecte musical que promet ser una reflexió sincera i necessària sobre les veritats personals que sovint preferim amagar.