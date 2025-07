Les antigues Adoberies de Lleida obriran com a nou espai patrimonial interactiu

La Diputació de Lleida ultima la instal·lació dels equipaments audiovisuals que permetran obrir al públic les Adoberies del número 19 de la rambla Ferran, un espai patrimonial singular que conserva restes de l’antiga activitat industrial del barri. El projecte de museïtzació, que compta amb un pressupost de 148.223 euros, inclou la col·locació de projectors, hologrames i sistemes d’enfosquiment per crear una experiència immersiva i divulgativa. Les obres es preveu que finalitzin aquest setembre.

Les Adoberies de Lleida són testimoni de la intensa activitat artesana que es va dur a terme durant segles a tocar del riu Segre, on es concentraven diversos tallers dedicats a l’adob de pells. Aquest procés, essencial per a la fabricació de cuir, era una de les indústries més actives de la ciutat entre l’edat mitjana i el segle XIX. Amb el pas del temps, molts d’aquests espais van quedar abandonats o amagats sota noves construccions.

El projecte impulsat per la Diputació ha permès recuperar i posar en valor aquests elements històrics. Després d’unes primeres fases de restauració i consolidació dels vestigis, ara s’hi afegeix l’equipament tècnic necessari per convertir l’espai en un punt de divulgació obert a la ciutadania.

La diputada de Serveis Tècnics, Cristina Morón, que ha visitat les obres juntament amb el director de l’àrea, Ivan Sabaté, ha destacat que “aquesta actuació permetrà projectar continguts històrics i consolidar les Adoberies com un espai de referència per a la memòria del territori”. També ha remarcat que el nou equipament s’integrarà en el conjunt de transformacions urbanes del centre de Lleida i contribuirà a enfortir la connexió amb el barri de Noguerola.

D’altra banda, la Paeria ha adquirit recentment un local situat al número 9 de la mateixa rambla, on també es conserven restes d’adoberies i on es preveu organitzar-hi visites guiades per ampliar el recorregut patrimonial.

Amb aquesta actuació, les institucions lleidatanes fan un pas més per recuperar espais històrics de la ciutat i obrir-los a la ciutadania amb criteris pedagògics i tecnològics.