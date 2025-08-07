Maials ultima els preparatius per a una Festa Major amb cinc dies d’activitats per a tothom

El municipi de Maials escalfa motors per a la seva Festa Major 2025, que se celebrarà del 14 al 18 d’agost. Durant aquests dies, el poble s’omplirà de propostes per a totes les edats, amb música, tradició, humor i esport com a protagonistes.
Tot i que els actes oficials començaran el dijous 14 amb el pregó i la proclamació de les pubilles i hereus, els dies previs ja oferiran activitats destacades. El dimarts 12 i el dimecres 13, els tornejos d’estiu de futbol sala i pàdel viuran les seves finals, convertint l’esport en l’eix de l’escalfament festiu.
L’inici formal serà dijous al vespre, amb el pregó de l’empresari lleidatà amb arrels maialenques Marc Ceron, president de l’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida. L’acte comptarà també amb l’actuació de la Colla Gegantera de Maials i un aperitiu popular. Aquella nit, també hi haurà activitats a les piscines, una posta de sol al Calvari i la primera nit jove.
Divendres 15 d’agost, festivitat de la Mare de Déu de l’Assumpció, s’obrirà amb la Missa Major, i continuarà amb espectacles com l’escala en hi-fi, balls per a totes les generacions i una nova proposta musical nocturna.
El dissabte portarà activitats com la tirada amb aire comprimit, el correbars amb la xaranga Bsumeta, havaneres amb Els Cremats i animació infantil amb Bitxicleta. El vespre estarà marcat pel to humorístic amb l’espectacle La niña bonita, del popular Peyu, i nova sessió de festa jove.
El diumenge 17 s’omplirà de música i convivència, amb sardanes, el sopar de penyes i més actuacions musicals. Finalment, dilluns 18 posarà el punt final amb una jornada popular que inclourà paella, festa de l’escuma, una tirada de bitlles i el concert De pel·lícula a l’espai de la Vilaclosa.