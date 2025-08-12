FiraTàrrega 2025: cultura i espectacles per a tota la família

FiraTàrrega 2025 reafirma el seu compromís de ser un espai on públics de totes les generacions puguin trobar propostes adaptades als seus gustos. Aquesta edició inclou una selecció d’espectacles accessibles i amb llenguatges diversos, pensats per gaudir en família i combinar entreteniment amb sensibilitat artística.
Una de les apostes destacades són els Pack Duo, sessions d’una hora que ofereixen dues peces breus en un entorn còmode i agradable a les piscines municipals de Tàrrega. Els espectacles barregen circ, dansa, humor i poesia visual, garantint una experiència intensa i emotiva.
A més, la programació familiar inclou una varietat d’espectacles de carrer, circ, dansa i arts visuals, com Artilusio, Runners, One Hand Show o Monstre rosa, pensats per sorprendre i emocionar petits i grans. També hi ha propostes participatives i creacions singulars que conviden a compartir moments únics en família.
Per als públics més valents, FiraTàrrega ofereix espectacles amb pirotècnia i sons forts, com Interferència#03 o Su talka, ideals per a famílies habituades a aquests ambients.
Amb 54 espectacles, aquesta edició vol connectar llenguatges i públics al carrer, posant en valor la cultura com a experiència col·lectiva i enriquidora. Les entrades ja es poden comprar a firatarrega.com amb descomptes per compra anticipada i per a compres múltiples.