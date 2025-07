Lleida rep per primer cop la ruta gastronòmica de les smash burgers

La revolució de les hamburgueses també arriba a Lleida. El festival gastronòmic The Champions Burger, considerat un dels esdeveniments més multitudinaris dedicats al món del “fast good”, farà parada a la capital de Ponent aquest estiu amb una edició especial centrada exclusivament en les smash burgers. Durant onze dies, del 7 al 17 d’agost, el recinte firal de Les Firetes acollirà prop de 20 food trucks de restaurants d’arreu de l’Estat, que competiran per elaborar la millor hamburguesa amb aquesta tècnica que triomfa als Estats Units i que ara fa el salt a Catalunya.

La smash burger es diferencia de l’hamburguesa tradicional perquè es cuina aixafant la carn directament sobre la planxa molt calenta, formant un disc fi i caramel·litzat per fora, però sucós i tendre per dins. Aquesta tècnica potencia el sabor del producte i en millora la textura. El públic que assisteixi al festival podrà degustar aquestes propostes i votar-ne les seves preferides a través d’un sistema digital basat en codis QR, valorant criteris com el pa, la carn, la combinació d’ingredients o la presentació.

Entre les hamburgueseries participants hi haurà quatre establiments catalans, que competiran amb creacions exclusives pensades expressament per a aquest certamen. Totes les elaboracions són úniques i només es poden tastar dins del circuit del festival. Lleida serà la vuitena parada d’una ruta que ja ha passat per ciutats com Mallorca, Granada, Alacant o Badalona, i que aquest any preveu superar el mig milió de visitants.

A més de les propostes en competició, el festival comptarà amb un espai dedicat a figures destacades del sector gastronòmic, que presentaran les seves creacions fora de concurs. Hi participaran noms com Gottan Grill —guanyadora del premi a millor hamburguesa d’Espanya i d’Europa el 2024—, Faakin Smash, liderada pel conegut youtuber Joe Burger, i Cheecks’s, especialitzada en hamburgueses de pollastre fregit.

L’oferta es completarà amb acompanyaments com el food truck de Ybarra Truck, especialitzat en patates fregides, i dues propostes dolces: Sandgüix, amb gelats artesans en forma de pal, i Tartas Domi, amb pastisseria casolana.

El sistema de votació permetrà establir un rànquing final a escala estatal: les 20 hamburgueseries més ben valorades de tota la ruta accediran a la gran final, prevista per a finals d’any, on es decidirà quina és la millor smash burger del país.

Després de l’èxit de la seva primera edició dedicada exclusivament a aquest format, celebrada l’any passat a Màlaga amb més de 140.000 assistents, l’organització ha ampliat la gira per respondre a la demanda creixent dels amants de les hamburgueses. En paral·lel, The Champions Burger manté el seu compromís amb la sostenibilitat, amb la instal·lació de punts de recollida selectiva i la reutilització de gots reciclables a cada ciutat on fa parada.

Amb més de vuit anys d’història i més de 40 ciutats al calendari de 2025, The Champions Burger s’ha convertit en un referent per a professionals i aficionats al món de l’hamburguesa gourmet. Aquesta nova Smash Edition busca consolidar-se com a nova línia dins del festival, oferint una experiència gastronòmica diferent i orientada a un públic cada cop més exigent i curiós.