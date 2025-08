Què fer aquest cap de setmana a Ponent: de l' 1 al 3 d'agost

El primer cap de setmana d’agost arriba carregat d’activitats per a tots els gustos i edats. Des d’un concert vocal d’origen africà fins a espectacles de circ contemporani, passant per la Festa Major de Pardinyes, una nit màgica als Vilars o un tast de whisky artesanal, l’agenda cultural d’aquests dies ofereix diverses opcions per descobrir, gaudir i compartir en bona companyia.

Veus d’Àfrica que emocionen: Aba Taano en concertç

El quintet vocal Aba Taano (que significa Els 5 en la seva llengua materna, el luganda) actuarà aquest dissabte a la Seu Vella de Lleida amb un concert ple de ritme, emoció i autenticitat. Creat a Uganda el 2008, el grup fusiona gòspel sud-africà, gòspel panafricà, cant ètnic i pop, amb cinc veus potents —quatre nois i una noia— que transmeten calidesa, energia i molt bon humor. El concert començarà a les 20:30 hores, amb obertura de portes a les 19:30 hores, i l’entrada té un preu de 10 euros.

Circ, dansa i teatre amb Caiguda lliure per a persones amb vertigen

La companyia Bragacadavra inaugura el cicle A Ritme de Dona a Tàrrega amb una peça que barreja circ, dansa i teatre, centrada en les complexitats de les relacions humanes. Dues protagonistes, atrapades en bucles físics i emocionals, expressen l’amor amb una sinceritat maldestra i entranyable. L’obra comença a les 20.00 h, amb obertura de portes a les 19.30 h. L’entrada costa 5 euros.

Festa Major de Pardinyes: carrers plens de gresca

El barri de Pardinyes de Lleida es posa de gala aquest cap de setmana per celebrar la seva Festa Major amb un programa farcit d’activitats. Música, cultura popular i ambient festiu ompliran els carrers i les places en una de les cites més esperades del calendari lleidatà.

Nit de Foc als Vilars: estels, patrimoni i màgia nocturna

La Fortalesa dels Vilars es transforma per oferir una Nit de Foc espectacular a Arbeca. Amb una posta de sol inoblidable, activitats per a totes les edats i un cel ple d’estels, la vetllada convida a redescobrir aquest enclavament històric en una nit plena d’encant.

Tast de whisky amb Tres Cadires: una experiència sensorial

Els amants del whisky tenen una cita amb el tast guiat de Tres Cadires a Arbeca, una experiència que permet degustar els seus prototips i conèixer de prop les receptes i el procés d’elaboració. L’activitat té un preu de 40 euros i ofereix una combinació perfecta entre coneixement i plaer.