Els 7 gorgs imprescindibles per descobrir a les terres de Lleida i gaudir a la fresca

Amb l’arribada de la primera onada de calor i temperatures que freguen els 40 graus a les comarques de Lleida, cada cop són més les persones que busquen un racó fresc i tranquil on escapar-se. Entre muntanyes i barrancs, el territori amaga autèntics oasis naturals: els gorgs, piscines d’aigua natural formades per l’erosió dels rius sobre la roca. Envoltat de natura i sovint amb aigües cristal·lines, cada gorg ofereix una experiència diferent, ideal per refrescar-se i desconnectar del ritme del dia a dia. A continuació, et proposem una selecció de gorgs espectaculars per descobrir aquest estiu a la demarcació de Lleida.

Gorg del Bulí – Forat del Bulí (Baronia de Rialb)

Seguint el curs del riu Rialb a la Baronia de Rialb, trobem el Gorg del Bulí, un lloc imprescindible. Aquest racó compta amb un tram estret conegut com el Forat del Bulí, on per arribar-hi cal endinsar-se a l’aigua fresca, que tot i ser molt freda, val la pena. L’excursió per la zona, que pot durar al voltant de tres hores, passa per diverses piscines naturals on pots anar fent parades per banyar-te. És un entorn de gran bellesa, amb aigües cristal·lines i pedres blanques visibles sota l’aigua. Recomanen començar la ruta pel Barranc de Mas Barrat, que comunica amb el riu Rialb.

Basses del Codó (Coll de Nargó, Alt Urgell)

Un altre gorg impressionant és el de les Basses del Codó, alimentat pel riu Valldarques. La ruta per arribar-hi comença seguint el riu Sallent fins trobar aquestes piscines naturals. El lloc destaca per la seva tranquil·litat i bellesa, perfecte per desconnectar. L’accés implica un camí de terra d’uns 10 minuts, que pot ser una mica relliscós, i és recomanable anar-hi a primera hora per evitar aglomeracions, especialment a l’estiu. Prop d’aquí, a Bassella, es celebra la famosa Bassella Race, un esdeveniment de motos molt reconegut a nivell nacional.

Forat d’Abella – Lo Foradot (Abella de la Conca, Pallars Jussà)

Aquest gorg és un tresor poc conegut però d’una bellesa inigualable. Per arribar-hi cal dirigir-se al poble d’Abella de la Conca i seguir el riu Abella, fent un recorregut d’uns tres quilòmetres que inclou caminar dins l’aigua, així que cal anar preparat per mullar-se els peus i caminar per zones potser relliscoses. L’excursió és d’unes tres hores (anada i tornada sense parades) i la recompensa al Forat d’Abella és espectacular, amb un entorn natural tranquil i gairebé verge.

Barranc de Merea (Pallars Jussà)

A prop del poble de Merea, a poc més d’un quilòmetre de Gramanet, es troba el Salt de Merea, una cascada d’uns 10 metres que ha creat una sèrie de piscines naturals ideals per banyar-s’hi. La ruta, fàcil i apta per a tota la família, dura uns 20 minuts a peu des del pont que creua el riu de Conques. Tot i ser un lloc poc conegut, el Barranc de Merea ofereix un ambient de pau i frescor perfecte per als dies de calor.

Molí del Salt (Viliella)

Situat a prop de la localitat de Viliella, al costat de l’estació d’esquí de Lles, el Molí del Salt és una altra piscina natural que no pots deixar de visitar. És una ruta fàcil i accessible, que pot durar menys d’una hora i mitja d’anada i tornada, però que val la pena gaudir amb calma per admirar l’entorn. Per arribar-hi, cal deixar el cotxe a Viliella i seguir el camí indicat fins arribar a aquest espectacular gorg.

Barranc del Forat de Bóixols (Pallars Jussà)

Aquest lloc, a Bóixols (pertanyent a Abella de la Conca), és un indret magnífic per conèixer el naixement del riu Rialb. Des de Coll de Nargó cal dirigir-se cap a Isona i arribar fins a Bóixols, on comença el camí cap al barranc. La ruta, curta i amb un accés ajudat per cordes i cadenes en alguns punts, dura uns 10 minuts a peu i desemboca al Forat de Bóixols, un lloc ideal per descansar i banyar-se en un paisatge espectacular.

Barranc del Bosc (Pallars Jussà)

Finalment, una excursió més llarga i circular d'11 quilòmetres que permet conèixer el Barranc del Bosc i el congost de Terradets. La ruta comença al pantà de Cellers i s’endinsa al barranc, amb un recorregut que pot ocupar mig dia. És una opció recomanada per als amants de la natura que vulguin combinar paisatge i activitat física en un entorn impressionant.

Consells per visitar gorgs amb respecte