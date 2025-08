El port de Salau acull una nova trobada per reivindicar la llengua i la cultura pròpia

Centenars de persones han participat aquest diumenge en la 38a edició de la pujada al port de Salau, un esdeveniment que, més enllà de la caminada fins als 2.100 metres d’altitud que separen el Pallars Sobirà del Coserans (França), s’ha convertit en un acte de reivindicació cultural i lingüística. L’esdeveniment, organitzat pel Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC), ha posat enguany el focus en la importància de preservar i estimar les llengües pròpies, com el català i l’occità.

"Les llengües no s’han de veure només com una eina pràctica o curricular", ha defensat la presidenta del CAOC, Esther Lucea, "sinó com maneres diferents de veure el món, de narrar històries i d’entendre la realitat". En un context on la pressió de les llengües dominants és creixent, tant a França com a Catalunya, Lucea ha advertit que molts topònims occitans s’estan adaptant a la fonètica francesa i que aquí hi ha persones que "viuen d’esquena al català o fins i tot exigeixen que se’ls parli en castellà".

La jornada ha tingut un caràcter festiu i comunitari. Participants vinguts de la Val d’Aran, Barcelona, Girona, el Vendrell o l’Arieja han compartit caminada, gastronomia local, música i reflexió a l’aire lliure. L’escenari, una zona de muntanya a la qual només s’hi pot accedir a peu, ha acollit parlaments institucionals, l’hissada de les banderes catalana i occitana, una fotografia de grup i el tradicional cant dels adeus que tanca la trobada.

Amb aquest acte, el CAOC vol reforçar el missatge que la diversitat lingüística no és un obstacle sinó una riquesa que cal preservar i transmetre. “Pensar que amb una sola llengua n’hi ha prou per entendre’ns és una simplificació que empobreix”, ha conclòs Lucea, que ha fet una crida a la consciència col·lectiva: “Qui ja hi està compromès ha d’ajudar a fer créixer aquesta consciència dins la societat”.