Els agricultors del Pallars aposten pels drons per tractar les oliveres

Aquesta setmana, l’empresa Aerofor ha organitzat una jornada per mostrar als productors d’oli del Pallars com aplicar tractaments aeris amb drons a les seves oliveres. Els agricultors han pogut comprovar la rapidesa i la distribució homogènia dels productes fitosanitaris a la capçalera dels arbres.

Ivan Caelles, productor local, ha destacat que aquesta tecnologia podria representar un avanç important per fer tractaments més eficients i econòmics, estalviant temps i costos. Durant el 2024 i el 2025, una vintena d’agricultors de Catalunya han adquirit drons a Aerofor per a aquestes tasques, segons Eduard Ibàñez, responsable de formació de l’empresa.

Ibàñez ha ressaltat els avantatges dels drons en l’agricultura, com evitar el pas sobre els cultius, poder treballar en finques fangoses i accedir a zones difícils per a la maquinària tradicional. Aquest sistema es veu com una solució per recuperar i mantenir les feixes d’oliveres al Pallars Jussà.

Aerofor és l’única escola homologada a Catalunya per impartir aquest tipus de formació i l’única a l’estat espanyol que ofereix la teoria en línia. Està certificada per l’Agència Estatal i Europea de Seguretat Aèria, així com pel Departament d’Agricultura.