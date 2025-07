Unitat agrària a Ponent per exigir canvis a les restriccions de les ZEPA

Diverses organitzacions agràries han presentat al Departament de Territori un seguit de reclamacions sobre les Zones d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA) que afecten unes 14.000 hectàrees de cultiu a Ponent, amb restriccions que consideren perjudicials. La portaveu del Gremi de la Pagesia, Mar Ariza, ha subratllat la necessitat d’un estudi tècnic independent que avaluï l’impacte d’aquestes zones després de 20 anys d’aplicació, especialment en el nombre de finques que han quedat sense cultiu.

El sector agrícola denuncia que les ZEPA s’han convertit en una imposició negativa, no només per als pagesos sinó també per a la biodiversitat, ja que la manca de treball als terrenys facilita la propagació d’incendis. Ariza ha destacat la unitat de totes les organitzacions agràries de la comarca —incloent Unió de Pagesos, JARC, ASAJA i regants del canal Segarra-Garrigues— en la reclamació, i ha criticat la manca de resposta del Govern des de la reunió del 21 de març.

Els pagesos consideren que mantindre normatives per protegir aus que pràcticament han desaparegut de la zona no té sentit, i reclamen revisar el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge, així com el projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues i la declaració d’impacte ambiental. També alerten que les ZEPA limiten el regadiu, les tasques agrícoles durant la nidificació i l’ús de fitosanitaris, fet que dificulta la rotació de cultius i el control de males herbes.

Finalment, el sector assenyala que aquesta situació va en contra de la prevenció d’incendis, ja que en els últims focs s’ha vist que les zones cultivades frenen la propagació, mentre que les protegides, on no es treballa la terra, són més vulnerables a les flames.