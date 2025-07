El jutge titular del procediment ha deixat en llibertat l’home de 30 anys detingut pel robatori a cinc cases de l’Horta de Lleida on després va calar foc. L’advocat de l’acusació particular que representa a la plataforma Horta Segura, Pau Simarro, ha lamentat el canvi de parer d’aquest magistrat amb relació a la jutgessa de guàrdia que dissabte va decretar la presó provisional sense fiança de l’investigat. Segons Simarro, el jutge titular creu que no hi ha prou proves per dictar ordre de presó i l’home ja es troba en llibertat. Els Mossos d’Esquadra van valorar positivament dilluns l’ingrés a presó d’aquest individu, que té antecedents per fets similars i mantenen la investigació oberta perquè creuen que no va actuar sol.

Simarro ha valorat com a “molt lamentable” que dos jutges de mateix jutjat no siguin capaços de posar-se d’acord en la interpretació que han de fer dels fets, les proves i el dret. L’inspector en cap de l’ABP Segrià, Xavier Ribelles, i el cap d’investigació de l’ABP, Jordi Fadurdo, van fer una roda de premsa dilluns per valorar positivament la detenció de l’investigat i posterior ingrés a presó després d’un treball d’investigació que s’ha allargat durant uns 9 mesos. Els robatoris i incendis van tenir lloc entre l’octubre i el desembre de l’any passat i van provocar una important alarma social a la zona de l’Horta de Lleida.

En la mateixa compareixença els Mossos van destacar la implicació i col·laboració del jutjat i la fiscalia per aconseguir fer la detenció del suposat autor dels fets, de qui creuen que no hauria actuat sol i per això continuen investigant.