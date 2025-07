La DOP Les Garrigues veu poc impacte dels aranzels dels EUA però alerta del mercat global

Tot i l'acord aranzelari entre els Estats Units i la Unió Europea, la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Les Garrigues considera que el seu efecte directe sobre el sector serà limitat. El president de la denominació, Enric Dalmau, recorda que el mercat nord-americà té un pes molt petit en les seves exportacions, i que el gravamen del 15% no suposarà un canvi significatiu. Segons ell, la veritable clau estarà en la collita andalusa, que podria influir molt més en els preus globals que els aranzels.

La DOP, formada per 3.200 productors agrupats en 21 cooperatives de 27 municipis de les Garrigues, el sud de l'Urgell i el Segrià, produeix entre sis i set milions de quilos d'oli anualment.

Malgrat l'encariment de les exportacions, Dalmau creu que les empreses que ja han fet la inversió per vendre als EUA mantindran l'aposta. A més, subratlla que l'oli continua sent molt més assequible que fa un any, ja que el preu ha caigut un 45%.

Després de tres campanyes marcades per la sequera, la DOP preveu enguany una bona collita, fet que podria ajudar a estabilitzar el mercat.