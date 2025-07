Una nova empresa gestionarà el càtering de la Llotja i la terrassa

L’empresa lleidatana Cuina a Moviment SL, integrada dins del grup Tugues, ha estat l’adjudicatària del nou contracte de càtering del Centre de Negocis i Convencions de Lleida. El contracte, formalitzat aquest dijous entre l’empresa i la Paeria, tindrà una durada inicial de tres anys, amb la possibilitat de pròrroga per dos anys més.

L’adjudicació inclou tant el servei de càtering per a congressos i esdeveniments a la Llotja com la gestió de la terrassa. La proposta guanyadora ha destacat per la seva oferta enogastronòmica de qualitat, basada en productes de proximitat produïts a Lleida.

Segons fonts municipals, en el procés de licitació s’han valorat especialment la solvència econòmica i professional de l’empresa, així com la seva capacitat logística per fer front als requeriments del servei. Amb aquest nou contracte, la Paeria aposta per una gestió local i especialitzada que reforci l’atractiu de la Llotja com a espai de referència per a esdeveniments i congressos.