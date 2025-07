El control de la mosca negra millora, però el trip amenaça la fruita dolça de Ponent

Després d’anys d’importants problemes causats per la mosca negra, que ataca la fruita picant-la i fent que es podreixi, enguany aquesta plaga està "controlada", segons explica Sergi Balué, cap sectorial de fruita dolça de JARC. La combinació de factors climàtics i les mesures dels agricultors, com la instal·lació de trampes per a la captura massiva i l’aplicació d’insecticides, han ajudat a reduir la seva presència, especialment a la zona del Baix Segre.

Tot i això, els pagesos de Ponent s’enfronten a un altre insecte que es va fent cada cop més present: el trip o tisanòpter. Aquest petit insecte s’alimenta de la dolçor de la nectarina i provoca la decoloració del fruit, sobretot en les varietats sense borrissol, com les nectarines. Balué explica que, tot i que aquesta afectació no modifica el gust, l’aroma ni la qualitat de la fruita, sí que representa un problema estètic que dificulta la seva comercialització. Moltes vegades, la fruita amb taques és rebutjada pels compradors i acaba sent destinada a l’elaboració de suc.

Un altre problema afegit és que els insecticides autoritzats actualment no tenen la mateixa eficàcia que abans, i alguns productes que es feien servir per combatre el trip han estat prohibits. “Estem desarmats per plantar cara a aquest insecte”, apunta Balué, que reclama a les autoritats una major flexibilitat per autoritzar productes que s’utilitzen amb èxit en altres països europeus com Itàlia, Grècia o França. Considera que les restriccions actuals, fruit de la normativa europea, són massa estrictes i que caldria revisar-les per evitar la pèrdua de collita i perjudicis econòmics al sector.

Mentre que la mosca negra afecta principalment el Baix Segre, el trip està present arreu de la plana de Lleida i va guanyant terreny any rere any. Els productors confien que, amb un millor control i la introducció de nous tractaments, es pugui contenir aquesta plaga que amenaça la fruita dolça i, per tant, el futur de moltes explotacions agràries de la zona.