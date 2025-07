Les pedregades frenen la collita de fruita però la pera remunta amb força

La campanya d’aquest any de poma i pera arriba marcada per la inestabilitat meteorològica, especialment per les pedregades de la primavera, però amb un repunt significatiu en la producció de pera. Segons les previsions fetes públiques aquest dimarts per Afrucat i el Departament d’Acció Climàtica, s’espera collir 260.790 tones de pomes i 107.730 de peres, xifres que s’apropen a la mitjana dels darrers cinc anys, encara que no assoleixen el potencial màxim dels camps.

Un dels augments més destacats és el de la pera, que millora un 47% respecte de la nefasta campanya anterior, molt afectada per la manca de floració provocada per les altes temperatures. La qualitat general de la fruita es preveu bona, amb calibres també favorables.

El director general d’Afrucat, Manel Simon, ha explicat que les pedregades han estat especialment intenses, amb una desena d’episodis que han fet malbé parcialment o del tot la producció d’algunes finques. Tot i això, ha remarcat que les actuacions posteriors d’aclarida han ajudat a salvar bona part de la collita. Simon ha advertit que si les pedres haguessin arribat més tard, al juliol o agost, les conseqüències haurien estat molt pitjors.

En el cas de la poma, es preveu una lleugera caiguda del 4% respecte de l’any passat, però amb un increment del 3% si es compara amb la mitjana del període 2019-2024. La varietat Golden lidera la producció, amb 115.065 tones, seguida de la Gala (50.160) i la Granny Smith (36.130). Per territoris, el creixement es reparteix de manera desigual: Lleida manté la producció (+1%), mentre que Barcelona (+17%) i Tarragona (+11%) registren augments notables. A Girona, en canvi, la producció cau un 11% a causa de l’estrès hídric.

Pel que fa a la pera, les previsions indiquen un increment clar de la varietat Conference, amb 53.175 tones (+89%). També augmenta la producció de Williams (17.780 tones, +46%) i Llimonera (14.930 tones, +3%). Lleida continua sent la principal zona productora, amb més del 98% del total català.

Aquesta mateixa setmana ha arrencat la collita de la pera Llimonera a Ponent. Segons Jaume Gardeñes, d’Unió de Pagesos, la calor del mes de juny ha limitat el creixement de la fruita, però la campanya arrenca amb bones perspectives tant de qualitat com de preu, especialment perquè no hi ha excedents de l’any passat.