Mor un conductor en un xoc frontal a Alfés

El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 127,5 de la C-12 a Alfés, al Segrià. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 8.46 h.

Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre dos turismes i a conseqüència de l’accident, ha mort el conductor d’un dels turismes. Es tracta de F.J.P.V., un home de 58 anys i veí de Torrebesses. A més, hi ha hagut una persona ferida crítica, una altra ferida greu i dues ferides menys greus, que el Sistema d’Emergències Mèdiques han traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova. Amb aquesta víctima són ja 82 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany

Arran del sinistre s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats terrestres i l’helicòpter del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). L'actuació i desplegament dels dispositius ha afectat la via i s'ha hagut de tallar la C-12 a Alfés en els dos sentits de la marxa.

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit.