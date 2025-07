Un veí de Lleida de 39 anys ha mort aquest dimecres després de precipitar-se quan feia un descens del barranc Oscuros de Balcés a La Almúnias de Rodellar, a Osca.

La Guàrdia Civil ha rebut l'avís de l'accident a les dotze del migdia i ha activat diverses dotacions, entre elles un helicòpter.

L'aparell ha sobrevolat la zona i ha localitzat l'home, però ja no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El cos ha estat evacuat a l'aeronau fins a l'aeroport d'Osca Pirineus, on l'esperaven els serveis funeraris per traslladar-lo a l'Institut de Medicina Legal d'Osca.