Daniel Palau, ordenat bisbe de Lleida «amb certa tremolor però amb molta esperança»

Daniel Palau ha estat ordenat bisbe de Lleida aquest dissabte en un ritual d'ordenació a la catedral de Lleida. És el primer acte d'aquestes característiques que acull la diòcesi de Lleida des de fa 57 anys, quan va ser ordenat bisbe Ramon Malla. La cerimònia ha comptat amb la presència de desenes de representants eclesiàstics com l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas; el cardenal i arquebisbe metropolità de Barcelona, Joan Josep Omella; i el fins ara bisbe de Lleida, Salvador Giménez. També han assistit representants polítics com el president del Parlament, Josep Rull. En el seu primer discurs com a bisbe, Palau ha destacat que comença el ministeri episcopal "amb certa tremolor" però també "amb molta esperança".

Sota l'atenta mirada de centenars de feligresos i la presència d'autoritats religioses i civils, Palau ha arribat a la catedral de Lleida a dos quarts de deu del matí. Un cop dins del temple, ha fet una pregària a l'altar de la Mare de Déu de Montserrat, on hi ha la sepultura dels bisbes difunts, i després a la capella del Santíssim.

Posteriorment, els oficiants de l'acte amb el bisbe electe i els celebrats han fet una processó per començar l'eucaristia. Després d'una lectura de l'evangeli, ha començat el ritual d'ordenació amb la presentació del bisbe electe. La cerimònia ha seguit amb la lectura del mandat apostòlic, l'homilia i la promesa del bisbe electe sobre les seves disposicions per a l'exercici episcopal.

A continuació, s'ha donat pas a un dels moments destacats del ritual com ho és la lletania, moment que el bisbe electe s'estira a terra, abans de la imposició de mans de l'arquebisbe i la resta de bisbes presents i la pregària d'ordenació. Tot seguit, l'ordenat s'ha agenollat davant l'arquebisbe per rebre la unció del cap, el llibre dels evangelis, l'anell, la mitra i el bàcul. L'acte ha seguit amb una eucaristia presidida pel nou bisbe.

En el seu primer parlament com a bisbe de Lleida, Palau ha destacat que Ponent i el seu paisatge de sembrats, rius, muntanyes i grans planures "parlen del Déu creador i de la vida" i que l'església de Lleida "conté realitats que reclamen la presència d'homes i dones de fe, encara que sigui fe senzilla". En aquest sentit, ha afegit que "la senzillesa és el camí preferit de Déu".

A més, als feligresos de la diòcesi ha dit que "compartirà la vida tant com pugui" i que "donarà suport en situacions de fragilitat als més joves, als qui busquen feina, als qui cerquen regularitzar la seva situació com a residents, als qui volen viure la fe i als qui busquen un habitatge digne", entre altres. Palau va ser nomenat pel papa Lleó XIV el passat 21 de maig i agafa el relleu al bisbe sortint, Salvador Giménez, dos anys després que aquest informés el papa Francesc que havia assolit l'edat de jubilació.

Pastoral arrelada a la immigració

Palau és nascut a Barcelona el 7 de desembre de 1972. És prevere del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, ordenat el 23 de novembre de 2003 a la catedral de Barcelona, de mans del cardener Ricard Maria Carles. Format al Seminari Conciliar de Barcelona, és doctor en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma amb una tesi sobre la sacramentalitat de l'Església al Concili Vaticà II.

També és llicenciat en Història, especialitzat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona (UB), en Filosofia per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC). A més, té estudis musicals de piano al Conservatori del Liceu de Barcelona i ha estat degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.

La seva vocació va néixer entre els barris del Besòs, Poblenou, Sant Martí i Sant Andreu del Palomar, i es va nodrir en entorns com Montserrat, Taizé i Poblet. Des de l'inici ha combinat el ministeri pastoral amb la recerca teològica i la tasca educativa. Ha estat vicari i rector a diverses parròquies –especialment a Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló–, on ha desenvolupat una pastoral arrelada a la immigració, la cultura i la pietat popular.

Primera ordenació d'un bisbe en 57 anys

L'ordenació de Palau és la primera que acull la diòcesi de Lleida des de l'any 1968, quan va ser ordenat bisbe Ramon Malla, que va estar al capdavant del bisbat fins al 1999. Tot plegat, perquè els successius bisbes que ha tingut la diòcesi de Lleida des d'aleshores ja prenien possessió de la nova responsabilitat pastoral sent bisbes d'altres diòcesis. Així, el bisbe Francesc Xavier Ciuraneta (1999-2007), provenia de Menorca; el bisbe Xavier Salinas (2007-2008), de Tortosa; i els bisbes Joan Piris (2008-2015) i Salvador Giménez (2015-2025), també de Menorca.

La diòcesi de Lleida

La diòcesi de Lleida està formada per 98 parròquies, diversos moviments apostòlics i nombroses confraries, i 17 comunitats de Vida Consagrada. Amb seu a la ciutat de Lleida, té els seus orígens documentats al segle V amb els bisbes Saguici i Andreu, encara que hi ha vestigis previs que certifiquen l'existència anterior de comunitats cristianes a la zona.

Geogràficament, la diòcesi de Lleida comprèn les comarques del Segrià i part de les de la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà i s'estén sobre 2.887 quilòmetres quadrats. Així mateix, la diòcesi limita amb les de Barbastre-Montsó, Saragossa, Solsona, Tarragona, Tortosa i Urgell. Fins a finals del segle XX, el bisbat incloïa les comarques de la Franja de Ponent. La seva segregació, culminada entre el 1955 i el 1998 trencà vuit segles d'unitat territorial i donà lloc al litigi sobre les obres d'art originàries d'aquells territoris.