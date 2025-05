Daniel Palau no s'oposa al vel: «Tots els símbols religiosos han de poder ser expressats amb normalitat»

El nou bisbe electe de Lleida, Daniel Palau, s’ha presentat aquest dijous davant dels mitjans de comunicació en la seva primera compareixença pública a la ciutat, acompanyat del seu predecessor i actual administrador apostòlic de la diòcesi, Salvador Giménez. Amb un to conciliador i obert, Palau ha remarcat que "tots els símbols religiosos, sempre que s’expressin des de la fe i la pau, han de poder ser compartits i mostrats amb normalitat", tot defensant la integració i la convivència dins d’una societat europea plural on, ha dit, “tots tenim un lloc”.

Interrogat sobre les propostes de Junts per Catalunya per prohibir l’ús del vel islàmic a les escoles, així com el burca i el nicab en espais públics, Palau ha reconegut no estar al cas del debat i ha evitat posicionar-s’hi, però ha insistit en què, de forma general, "tothom ha de poder viure la seva fe".

El bisbe electe, que ha estat designat pel papa Francesc, s’ha mostrat "content i esperançat" davant del repte que suposa assumir la responsabilitat al capdavant de la diòcesi lleidatana. Ha expressat la seva voluntat de conèixer el territori i escoltar les seves problemàtiques, especialment aquelles que afecten les persones més vulnerables.

Palau ha posat èmfasi en la seva preocupació per la situació dels temporers, les persones migrades sense regularitzar o sense habitatge digne, i ha assegurat que no li fa por abordar aquestes qüestions, que considera fonamentals per entendre la realitat social de la diòcesi. "Hi ha molta dignitat ferida, i cal estar a prop d’aquestes persones", ha dit.

Pel que fa al conflicte pel retorn de les obres d'art de la Franja, Palau ha reconegut que no disposa d’informació suficient per pronunciar-se i ha preferit mantenir la prudència. "És un tema complex, amb molt recorregut i que segueix el seu curs", ha afirmat.

Amb una actitud propera i de diàleg, el nou bisbe ha deixat clar que el seu episcopat vol estar "al servei de tothom, amb esperit de comunió i oberts a les inquietuds del territori".