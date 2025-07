Un home mor en un accident de trànsit a Vila-sana després de sortir de la via

Un home ha mort aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a la carretera LV-3321, al seu pas per Vila-sana, al Pla d’Urgell. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el vehicle que conduïa ha sortit de la via per causes que encara s’estan investigant i ha acabat bolcant diverses vegades. L’home, que viatjava sol, ha perdut la vida en el mateix lloc dels fets.

Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 08:30 hores, a l’altura del punt quilomètric 4. En rebre l’alerta, s’han mobilitzat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar la vida del conductor.

Aquest accident eleva a 84 el nombre provisional de víctimes mortals en sinistres de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de començament d’any. Des del Servei Català de Trànsit recorden la importància de mantenir una conducció segura i extremar les precaucions a les carreteres, especialment a les vies secundàries, on es produeix un gran nombre d’accidents greus.

L’accident no ha provocat afectacions destacades al trànsit, ja que la LV-3321 és una via local amb poc volum de circulació, però els serveis d’emergència han estat treballant durant tot el matí per retirar el vehicle i garantir la seguretat a la zona.