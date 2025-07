Denunciat per masturbar-se en un portal del barri de Cappont davant d'una dona

Els Mossos d’Esquadra investiguen un incident greu que va tenir lloc ahir al matí al barri de Cappont, a Lleida. Una treballadora del servei de neteja va denunciar que un home va accedir a l’interior d’un portal mentre ella treballava i es va masturbar davant seu de forma deliberada durant aproximadament quinze minuts.

Els fets, que van tenir lloc entre les 6.30 i les 7.00 hores en un immoble del carrer Doctora Castells, van ser avançats per Antena 3. Segons el relat de la víctima als Mossos, l’home —jove i a qui no havia vist mai abans— va aprofitar que les portes del portal estaven obertes per entrar a l’edifici sense ser convidat. Tot seguit va pujar uns esglaons i es va asseure entre la planta baixa i el primer pis.

Mentre la treballadora continuava amb les tasques de neteja als vidres de l’entrada, l’individu es va abaixar els pantalons i va començar a masturbar-se tot observant-la fixament. La dona, sorpresa i commocionada per la situació, va quedar paralitzada, segons va explicar posteriorment a la policia.

Els Mossos han obert una investigació per identificar i localitzar el presumpte autor dels fets, que podrien constituir un delicte d’exhibicionisme. De moment, no s’ha practicat cap detenció