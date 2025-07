Tàrrega obre una nova estació d'autobusos connectada amb el tren

La nova estació d'autobusos de Tàrrega començarà a funcionar el dimecres 30 de juliol. Situada just al costat de l’estació de tren, el nou equipament vol facilitar la connexió entre els dos mitjans de transport i s’espera que atengui prop de 113.000 passatgers cada any. El projecte, impulsat per la Generalitat amb fons Next Generation, ha tingut un cost de 3,5 milions d’euros.

El recinte, de 5.000 m², compta amb set andanes i un edifici de planta baixa amb sala d’espera, lavabos, panells electrònics informatius, megafonia i videovigilància. Un dels trets distintius és que l’edifici està semisoterrat: la coberta es transforma en un espai públic que connecta amb el carrer de les Santes Espines, millorant així l’accessibilitat urbana.

Els terrenys, abans ocupats per antics molls ferroviaris, van ser cedits per l’Ajuntament de Tàrrega a la Generalitat. Un cop entri en servei, es preveu que l’empresa pública CIMALSA en gestioni el funcionament.

Amb l’entrada en funcionament del nou espai, l’antiga estació del carrer Migdia quedarà clausurada. L’Ajuntament iniciarà una campanya informativa per facilitar el canvi a la ciutadania, tot mantenint els mateixos horaris i línies de transport.