Avís per calor intensa aquest dijous a Ponent

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa aquest dijous, 17 de juliol, entre les 14:00 hores i les 20:00 hores. L’avís afecta les comarques del Pla d’Urgell, el Segrià, la Noguera i les Garrigues, on es podrien superar els llindars de temperatura establerts. El grau de perill assignat és d’1 sobre 6, el més baix de l’escala, però suficient per activar mesures de prevenció.

Davant aquest episodi, Protecció Civil recomana hidratar-se amb freqüència, evitar l’exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i procurar estar en espais frescos o climatitzats. També s’aconsella fer àpats lleugers, utilitzar roba clara i de cotó, i reduir l’activitat física a l’aire lliure durant les hores de màxima calor.

Les autoritats demanen especial atenció a col·lectius vulnerables com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. En cas de mareig, mal de cap o sensació de feblesa, es recomana trucar al 061 Salut Respon.

Aquest tipus d’avisos són habituals durant els episodis d’altes temperatures a l’estiu i s’actualitzen diàriament en funció de l’evolució meteorològica.