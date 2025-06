El camp sedueix més joves en una campanya marcada per la incertesa

La campanya de la fruita del 2025 ha començat amb una dada destacada: l’increment de joves menors de 20 anys que han decidit treballar al camp. Segons ASAJA, el sindicat agrari majoritari a Catalunya, el 15% dels gairebé 2.000 inscrits a través de la seva borsa de treball són menors de vint anys. La majoria són estudiants que aprofiten l’estiu per obtenir ingressos, sovint procedents de famílies afectades per l’augment del cost de la vida.

El president d’ASAJA Catalunya, Pere Roqué, interpreta aquest canvi com una resposta a la pressió econòmica que viuen moltes llars. “És una realitat que cada vegada més famílies tenen dificultats per arribar a final de mes, i això fa que molts joves optin per treballs temporals com la fruita per ajudar a casa o guanyar autonomia econòmica”, explica.

Pel que fa a l’origen d’aquests joves, el sindicat destaca que hi ha una presència equilibrada entre autòctons i fills de famílies migrades, molts dels quals tenen arrels al territori i mantenen una connexió directa amb l’activitat agrícola. Aquesta diversitat reflecteix, segons ASAJA, l’arrelament social de la campanya i la seva funció com a via d’entrada al món laboral per a les noves generacions.

Tanmateix, la campanya d’aquest any també ve marcada per la incertesa i la preocupació per part dels productors. Les pedregades de maig han afectat moltes finques, i tot i que la fruita que ha sobreviscut presenta una qualitat notable, la reducció de collita fa preveure un estiu amb rendiments més ajustats. Jordi Vidal, responsable de Fruita Dolça d’ASAJA, avisa que “els preus han començat dignament, però el marge de benefici és molt estret si es manté la pressió dels costos”.

En paral·lel, ASAJA ha aixecat la veu contra la proposta del govern espanyol de reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. El sindicat defensa que aquesta mesura no s’ajusta a la realitat del camp, on les condicions de treball estan fortament determinades per la climatologia i la maduresa del producte. “No pots dir-li a una fruita que esperi fins dilluns per ser collida”, ironitza Roqué. Per aquest motiu, han anunciat una campanya de recollida de signatures amb l’objectiu de fer arribar la seva oposició al Congrés dels Diputats.

Amb aquest escenari, la campanya arrenca entre la voluntat de resistir, l’entrada de nova mà d’obra jove i una reivindicació clara: flexibilitat per al camp en un context cada cop més exigent.