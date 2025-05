Vuitena pedregada a Ponent aquest any i temor per l’impacte en els cultius

Una nova tempesta de pedra va descarregar aquest dilluns a diverses comarques de Ponent, afectant zones del Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Noguera. És ja la vuitena pedregada registrada aquest any per l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) Terres de Ponent. L’episodi va deixar granís i pedra de mida petita, però acompanyada de pluges intenses.

Tot i que encara s’han de fer valoracions més precises, l’ADV adverteix que podria haver-hi afectacions en alguns cultius, segons la fase de desenvolupament en què es trobin i la localització de les finques.

Calen mesures estructurals

Paral·lelament, Afrucat va tornar a posar sobre la taula la necessitat d’incrementar les mesures de protecció dels cultius per afrontar els efectes creixents del canvi climàtic. El seu director general, Manel Simon, va recordar que, tot i que Catalunya és capdavantera en assegurances agràries, no n’hi ha prou davant fenòmens extrems com les gelades o les pedregades cada cop més habituals.

En el cas concret del granís, Simon va alertar que menys del 5% de la superfície de presseguers disposa de malles antipedra. “Si en deu anys arribéssim al 50%, seria un èxit”, va afirmar.