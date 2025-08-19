El Meteocat emet un avís per temps violent a cinc comarques de Lleida

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent a cinc comarques de la demarcació de Lleida: Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt Urgell. Pel que fa a les quatre primeres comarques, aquestes tenen un risc molt alt, i l'última (l'Alt Urgell), alt. Es preveu que les hores de més perillositat a causa de les fortes pluges sigui des de les 18:44 h fins a les 20:44 h.
Segons la previsió del Meteocat, podria caure pedra de més de dos centímetres de diàmetre i també es podrien donar esclafits, tornados o mànegues. El grau de perill és màxim.
Tempesta violenta a la Seu d'Urgell aquest dilluns
Aquest dilluns, el temps violent ja va passar fort per la Seu d'Urgell. Segons el consistori del municipi, la tempesta va comportar que la circulació fos dificultosa i que branques d'arbres i altres elements ocupessin la via pública. Els Bombers van dur a terme 18 actuacions i, fins i tot, es va haver de desallotjar una família. Durant aquest dimarts s'ha estat fent un repàs exhaustiu per fer un balanç de danys.
Habitants del municipi van compartir a les xarxes imatges de carrers inundats.