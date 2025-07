Balaguer obre el concurs per al nou pavelló i la piscina olímpica

L’Ajuntament de Balaguer ha obert el concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu del futur complex esportiu municipal, que inclourà un nou pavelló poliesportiu i una piscina olímpica coberta. El nou equipament s’ubicarà a l’àmbit del sector PMU-1 d’Inpacsa, i el pressupost de licitació ascendeix a 300.000 euros, IVA inclòs. Les propostes es poden presentar fins al 17 d’agost.

El concurs busca seleccionar la millor proposta arquitectònica per dotar la ciutat d’un nou espai esportiu de gran format, que doni resposta a les demandes creixents dels clubs i entitats locals i, alhora, reforci l’atractiu de Balaguer com a destinació destacada en el camp del turisme esportiu.

El projecte contempla la construcció d’un pavelló de mínim 2.500 m², que disposarà de dues pistes de 45x27 metres, vestidors, espais auxiliars i una graderia amb capacitat per a 300 espectadors. La piscina coberta, de dimensions olímpiques (50x25 metres), també comptarà amb grades i permetrà l’organització de competicions d’àmbit local, territorial i estatal. El projecte inclourà, igualment, la urbanització de l’espai públic que envolta el recinte esportiu.

El paer d’Urbanisme, Guifré Ricart, ha explicat que la nova infraestructura complementarà l’equipament existent d’Inpacsa, que sovint es veu limitat per l’ús per a esdeveniments culturals o firals. Segons Ricart, la nova instal·lació se situarà davant de l’actual pavelló, tot deixant espai suficient per a la continuïtat del Passeig de l’Estació. Aquesta ampliació permetrà disposar de fins a sis espais simultanis addicionals per a esports com el bàsquet, el voleibol o el futbol sala, sumant-se als pavellons del 1r d’Octubre i Inpacsa.

Aquest nou complex forma part d’un pla urbanístic de major abast que afecta una superfície de més de 34.000 m² i que preveu, a llarg termini, la construcció d’una pista d’atletisme i un nou camp de futbol municipal. Cal recordar que, dins aquest mateix sector, ja es va executar l’any 2006 el pavelló d’Inpacsa i el vial de connexió amb el carrer Urgell. Ricart ha remarcat que les bases del concurs han estat dissenyades amb criteris de màxima flexibilitat per afavorir la participació tant d’equips d’arquitectura consolidats com de professionals emergents. El projecte es planteja en dues fases diferenciades, amb l’objectiu de poder accedir a subvencions destinades a instal·lacions esportives específiques.

La licitació inclou, a més del projecte arquitectònic, la redacció de l’avantprojecte, del projecte bàsic i del projecte d’activitats per a l’obtenció de la llicència ambiental, així com l’estudi de seguretat i salut i la certificació d’eficiència energètica. Es valoraran especialment aquelles propostes que incorporin criteris d’orientació solar, sostenibilitat, ús racional dels recursos naturals i minimització de l’impacte ambiental.

El termini d’execució per a la redacció del projecte serà de sis mesos a comptar des de l’adjudicació. El cost estimat de les obres s’eleva a 11 milions d’euros: 9 milions destinats al nou pavelló i la piscina, i 2 milions a la urbanització de l’entorn.