La pedregada castiga el camp lleidatà amb pèrdues de fins al 40% en plena collita

La forta pedregada que dimecres a la tarda va descarregar sobre diverses comarques de Ponent i el Pirineu ha causat danys importants en múltiples conreus. Segons Unió de Pagesos (UP), les afectacions se situen entre el 30% i el 40% de la producció en determinades explotacions, i arriben en un moment crític, en plena campanya de collita de fruita dolça i altres cultius d’estiu.

Les comarques més perjudicades són les Garrigues, l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà. A les Garrigues, els municipis de Castelldans, Arbeca i l’Espluga Calba han patit especialment els efectes de la pedregada, que va caure intensament i barrejada amb una forta pluja. La zona limítrof amb el Segrià també ha registrat danys importants. En aquests indrets, els conreus més afectats són la fruita dolça, però també hi ha pèrdues en vinya, ametllers, noguers i oliveres.

A la Conca de Tremp, així com als municipis de Vilaller i Isona, la pedra també ha impactat sobre el sector agrari. Tot i que prop del 85% del cereal d’hivern ja estava recollit, fet que n’ha minimitzat l’afectació, el sindicat adverteix que les finques de vinya, oliveres i fruits secs han patit pèrdues severes, amb graus d’afectació que poden variar però que, en molts casos, comprometen la totalitat de la collita.

UP ha demanat a Agroseguro que iniciï amb urgència els peritatges per tal d’avaluar els danys, especialment en aquelles finques on la collita ja ha començat. El sindicat insisteix que cal actuar amb rapidesa per garantir que els agricultors afectats no quedin desemparats econòmicament.

A més, Unió de Pagesos recorda que molts dels conreus d’aquestes zones ja es van veure greument afectats per la pedregada del 19 d’abril passat. En alguns casos, la tempesta d’aquesta setmana ha suposat un nou revés per a explotacions que tot just es començaven a recuperar. El sindicat exigeix una millor cobertura per als pagesos davant dels efectes cada cop més freqüents i intensos dels fenòmens meteorològics extrems.