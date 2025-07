L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha expressat el seu malestar davant la decisió judicial de deixar en llibertat l’home acusat de provocar diversos incendis a l’Horta. El detingut, un veí de 30 anys amb múltiples antecedents, havia ingressat a la presó dissabte passat per ordre de la jutgessa de guàrdia, però quatre dies després el jutge de reforç del jutjat d’instrucció número 3 ha acordat la seva excarceració.

Larrosa ha manifestat el seu “disgust personal i institucional” per una resolució que, segons ell, no contribueix a generar confiança ni seguretat entre la ciutadania. Malgrat respectar la decisió judicial, s’ha mostrat perplex per aquest canvi de criteri en tan poc temps.

L’alcalde ha subratllat l’esforç que l’Ajuntament i els cossos policials estan fent per garantir una Horta segura, i considera que l’alliberament del sospitós envia un missatge contradictori. “La lluita contra la reincidència ha de ser rotunda i constant”, ha afirmat Larrosa, remarcant que “qui la fa, l’ha de pagar” i defensant que cap delicte, especialment aquest, pot quedar sense resposta.