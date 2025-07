Por, precarietat i silenci: només set denúncies entre més de 2.000 temporers assessorats

L'entitat Fruita amb Justícia Social ha atès un total de 107 casos de vulneració de drets laborals durant la campanya de fruita del 2024 a Lleida, tot i haver informat prop de 2.300 persones. Només set situacions van acabar amb una denúncia formal, un fet que l'organització vincula a la por dels treballadors —majoritàriament immigrants en situació de vulnerabilitat— a perdre la feina si al·leguen cap irregularitat.

En la presentació de l’informe anual, l’entitat ha posat l’accent en problemes que es repeteixen any rere any, com contractes precaris, allotjaments insuficients o dificultats per empadronar-se. Però enguany, hi sumen una preocupació creixent per la manca de mesures de prevenció de riscos laborals i pels entrebancs per fer gestions administratives bàsiques.

Dels set casos denunciats, quatre s’han resolt favorablement o amb sancions a les empreses implicades. Dos expedients estan encara oberts i un últim va acabar en mediació amb l’Ajuntament dels Alamús, per negar el padró a un treballador. Entre les resolucions favorables hi ha tres accidents laborals mal gestionats i el cas de Torrelameu, on es van detectar una desena de treballadors allotjats en condicions "infrahumanes" dins un magatzem.

Segons denuncia l'entitat, molts d’aquests treballadors no han rebut cap formació en riscos laborals ni disposen d’equipaments bàsics, com aigua o roba de protecció solar. “Signen que han rebut EPI i no n’han vist ni un. És molt freqüent”, lamenta Bàrbara Primo, membre de l'organització.

L'informe també assenyala que el tracte administratiu que reben les persones temporeres sovint és deficient i condicionat per actituds racistes o classistes dels treballadors públics. La seva situació, remarquen, continua depenent massa de la voluntat individual dels funcionaris.

En relació amb la remuneració, cap de les 2.300 persones assessorades afirmava cobrar el salari marcat pel conveni —8,09 euros l’hora el 2023, 8,48 aquest 2024—, sinó que els sous es movien entre els 7 i els 8 euros. “No hem trobat ningú que cobri el que tocaria. Ningú”, afirma Primo.

Amb la campanya encara activa, l'entitat preveu un augment de casos a mesura que s'acosti el final de la temporada, quan sovint els treballadors se senten més lliures per denunciar. Tot i això, la por a represàlies continua limitant el nombre de denúncies.