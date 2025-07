La Paeria aprova l’inici del nou POUM, amb 27.000 habitatges i reordenació del sòl industrial

El Ple de la Paeria de Lleida, l'últim abans de les vacances d'estiu, ha donat llum verda aquest divendres a l’arrencada del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el full de ruta que ha de definir l’evolució urbanística de la ciutat durant els propers vint anys.

Amb aquest acord, s’inicia formalment un procés que s’allargarà tot el que resta de mandat i que preveu l’obertura de converses amb tots els grups polítics del consistori, així com la posada en marxa de mecanismes de participació ciutadana. La regidora d’Urbanisme, Begoña Iglesias, ha subratllat el caràcter estratègic d’aquesta iniciativa: “No podem continuar amb un planejament de fa tres dècades. Aquest POUM és essencial per dibuixar la Lleida del demà”.

La proposta ha estat aprovada amb el suport del PSC, el Partit Popular i Junts per Catalunya, mentre que Esquerra Republicana, Vox i el Comú han optat per abstenir-se, adduint una actitud de “responsabilitat institucional”, tot i discrepar del contingut inicial del document.

Entre el suport condicionat i la crítica preventiva

Les formacions que han votat a favor han coincidit a remarcar que es tracta només del primer pas d’un llarg recorregut. Tant el PP com Junts han reclamat que les negociacions s’obrin immediatament per garantir que el nou planejament s’aprovi abans que finalitzi l’actual legislatura.

Per contra, els grups de l’oposició han expressat reticències sobre l’enfocament del nou pla. Jordina Freixanet, portaveu d’ERC, ha justificat l’abstenció del seu grup com un gest de responsabilitat crítica: “Se’ns presenta un POUM hereu d’un model de ciutat dissenyat el 2011, i això no és suficient per afrontar els reptes del segle XXI. No es tracta només de créixer, sinó de garantir una millor qualitat de vida”. Laura Bergés, del Comú, ha compartit aquesta visió i ha insistit que, malgrat abstenir-se, no comparteixen els fonaments urbanístics del document.

Expansió residencial a la ciutat

El document de partida estableix l’objectiu de crear fins a 27.000 nous habitatges, alhora que preveu una intervenció decidida per enfortir els barris actuals. També planteja la progressiva eliminació d’activitats industrials ubicades dins zones residencials, com és el cas de Cappont, Mangraners i la Bordeta, per tal d’afavorir una millor convivència urbana. A canvi, es proposa generar nou sòl industrial en altres sectors del municipi per impulsar l’activitat econòmica.