Les crítiques per la inseguretat i la deixadesa marquen la reunió del pla integral del casc antic de Balaguer

La Paeria de Balaguer va convocar aquest dijous al vespre una reunió ciutadana a la Sala d’Actes per donar el tret de sortida a un procés participatiu en el marc de la Llei de Barris. L’objectiu és recollir aportacions i inquietuds dels residents per impulsar una transformació integral del Centre Històric, posant l'accent en la millora dels espais públics, la preservació del patrimoni, l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

La trobada, plantejada com un espai per construir propostes i imaginar el futur del barri, es va veure marcada per un clima de malestar veïnal. Els assistents van aprofitar per expressar el seu descontentament amb l’estat actual de la zona. Van denunciar problemes com la brutícia persistent, la manca d’il·luminació en diversos carrers, l’augment de l’incivisme, les ocupacions il·legals i una creixent sensació d’inseguretat. “No podem parlar de futur si no es resolen primer els problemes quotidians”, va advertir Emma Domingo, representant de l’Associació de Veïns, que reclama un barri digne per poder-hi viure amb garanties.

La paera en cap, Lorena González, va assegurar que el consistori és conscient de la situació i que vol comptar amb la veu del veïnat per construir un projecte col·lectiu. Durant la sessió, es van repartir formularis per recollir suggeriments i també es va posar a disposició el correu pladebarris@balaguer.cat per continuar recollint aportacions.

Entre les propostes exposades, destaca la voluntat de conservar l’estructura urbana actual del Centre Històric i incentivar la rehabilitació d’habitatges per atreure nous residents i combatre el despoblament. A més de la paera en cap, a la trobada hi van assistir diversos tècnics municipals: Èrica Arenas, de l’Àrea d’Ocupació; Mireia Velimelis, responsable del programa Treball als Barris; Amalia Lara, tècnica de Serveis Socials i Habitatge; i l’arquitecta municipal, Núria Mesalles.

Per aprofundir en el diagnòstic del barri, la Paeria ha convocat una marxa exploratòria el proper dimecres 23 al vespre. Aquesta caminada pels carrers del Centre Històric amb veïns i tècnics té com a finalitat detectar punts crítics, incidir en les necessitats reals del territori i elaborar un mapa d’indicadors que serveixi de base per al futur Pla de Barris.