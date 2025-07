Pijuan defensa la continuïtat del servei privat d’aigua: «No és viable la municipalització»

L'Ajuntament de Tàrrega es queda amb un govern en minoria després que la CUP hagi decidit abandonar el pacte de coalició amb ERC i PSC. El motiu principal del trencament és el desacord sobre la gestió del servei d’aigua potable, una qüestió que ja havia generat tensions entre els socis i que finalment ha provocat la sortida de la CUP de l’equip de govern.

L’alcaldessa, Alba Pijuan (ERC), ha comparegut públicament per explicar que respecta la decisió de la CUP, tot i lamentar-la, i ha defensat que el govern no renuncia a la municipalització del servei, però que en l’actual context econòmic no és viable. Segons ha dit, internalitzar el servei requeriria un endeutament de 4 milions d’euros i un increment del 46% en la factura que paguen les llars, una càrrega que l’Ajuntament considera inassumible. “Amb aquestes xifres, no podem posar en risc l’estabilitat pressupostària del consistori”, ha afirmat Pijuan.

Des de la CUP, però, asseguren que no comparteixen aquesta visió i denuncien “una manca de voluntat política real” per complir amb l'acord de govern signat a l'inici del mandat, que incloïa el compromís de municipalitzar el servei de l’aigua. La regidora Laia Recasens ha criticat durament la decisió d’ERC i PSC de prorrogar el contracte amb Agbar —empresa privada encarregada del servei— per un període mínim de dotze anys més. "És una privatització encoberta", ha afirmat, i ha afegit que aquesta "falta de confiança greu" ha fet inevitable la sortida del govern.

El servei actualment el gestiona Agbar, i tot i que el contracte va finalitzar el juliol de 2023, el consistori ha aprovat dues pròrrogues anuals, l’última al ple del mes de juny. L’any 2021, el govern municipal ja va encarregar un informe a Nova Celona SL per avaluar diferents models de gestió. Aquest document, però, també ha estat motiu de discrepància: mentre l’alcaldessa el qualifica de “rigorós i objectiu”, la CUP el titlla d’“incomplet i ple de mancances”.

Amb la sortida de la CUP, el govern municipal queda amb només 6 regidors dels 17 del ple (5 d’ERC i 1 del PSC), fet que obliga l’equip liderat per Pijuan a buscar acords puntuals amb altres forces per garantir la governabilitat. L’alcaldessa ha afirmat que mantindran “el compromís de treballar des del diàleg i la responsabilitat”. Per la seva part, la CUP ha anunciat que passarà a l’oposició. Tot i no descartar completament una futura entesa amb Junts, admeten que un govern alternatiu és poc probable ara per ara. La municipalització del servei de l’aigua continuarà essent, segons Recasens, una condició irrenunciable per a qualsevol hipotètic pacte futur.