El Govern crearà quatre noves seus corporatives i tres noves OAC a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran

El departament de Presidència crearà quatre noves seus corporatives i tres noves Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, en el marc d'un nou pla per reestructurar les oficines dels serveis territorials a la zona. Així ho ha anunciat aquest dissabte el conseller de Presidència, Albert Dalmau, durant una visita a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell prèvia a la inauguració de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu.
Les noves seus i OAC s'habilitaran als municipis de la Seu d'Urgell, Tremp i Puigcerdà. En el cas de la capital de l'Alt Urgell, està previst que les obres de la OAC comencin aquest mes de novembre i que acabin al mes de desembre, per tal que l'edifici entri en funcionament a principis d'any.
Els quatre edificis faran, a diferents nivells, la funció de seu corporativa de la Delegació Territorial del Govern. Per una banda, la construcció d'una nova seu a Tremp es farà en un solar ubicat al passeig Pompeu Fabra, just al costat de l'Institut Cartogràfic i Geològic que hi ha al municipi.
Puigcerdà
Pel que fa a la seu que tindrà lloc a Puigcerdà, el Govern ha arribat a un acord amb l'Ajuntament per tal de convertir l'edifici d'una antiga seu de Turisme de Catalunya en una nova seu corporativa de la Delegació del Govern a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, la qual es preveu que la despesa rondi els 92.000 d'euros.
Dues a la Seu d'Urgell
Per altra banda, la Seu d'Urgell comptarà amb dos edificis cedits de l'Ajuntament al Govern. Es tracta del que hi ha a la plaça Pati Palau i l'altre al carrer dels Canonges.
El primer, més gran, acollirà els serveis territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, els d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; els d’Interior i el Comissionat per a les Relacions Interpirinenques. Tot plegat aglutinarà una seixantena de treballadors.
El Govern informa que l'altre edifici, de 700 metres quadrats, ha de servir per ubicar algunes unitats dels serveis territorials esmentats, així com absorbir el creixement futur dels serveis territorials. Per articular aquesta cessió, avui mateix s’ha signat un conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Oficines d'atenció Ciutadana
S'obriran tres oficines d'atenció ciutadana als mateixos municipis on hi seran les seus corporatives: a Tremp, Puigcerdà i la Seu d’Urgell.
Mentre que la de Tremp i Puigcerdà s'ubicaran al costat de les seus, la de la Seu d'Urgell s'ubicarà en un espai del passatge Alsina, on actualment hi ha ubicats diferents serveis territorials.
Proximitat, agilitat i cohesió
La reorganització dels serveis territorials al Pirineu respon a la voluntat del Govern per ser proper als ciutadans, així com agilitzar tràmits administratius i evitar desplaçaments a Lleida, Barcelona o Girona. "No deixarem cap part del territori enrere", ha destacat Dalmau, qui també ha assenyalat que "una administració desplegada arreu del territori pot atendre millor els reptes dels diferents sectors".
Per la seva banda, la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i l'Aran i l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, ha considerat "imprescindible" que les institucions estiguin present arreu de la vegueria "amb un desplegament a mida" per les característiques del territori. Així mateix, també ha destacat la necessitat d'ubicar els serveis en edificis propis que seran de referència per la ciutadania.
L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha reconegut que "moltes vegades" fer gestions des de zones del Pirineu és una tasca "molt pesada". Per això, ha considerat "una bona notícia" la creació de noves seus i oficines. En la mateixa línia s'ha expressat l'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, qui també ha dit que "s'ha desencallat un projecte que feia molts anys que estava aturat als calaixos de l'Ajuntament". "Poder adjudicar les obres d'adequació de l'equipament perquè la Generalitat tingui presència al municipi és un motiu d'orgull", ha conclòs.