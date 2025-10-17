La planta de biogàs de la Sentiu de Sió «es farà sí o sí» per garantir el futur dels ramaders, segons els promotors

Els impulsors de la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió (Noguera) han reafirmat el seu compromís amb el projecte, assegurant que “es farà sí o sí” perquè és “necessari per al futur dels ramaders” de les comarques de Ponent. L’acte informatiu, celebrat aquest dijous al vespre davant prop de 350 grangers adherits, ha servit per actualitzar l’estat del projecte Cobirgy, que preveu transformar anualment 500.000 tones de dejeccions ramaderes i residus orgànics en biometà.
Segons els promotors, més del 80% de la matèria tractada provindrà de granges situades a menys de 15 quilòmetres, afavorint així una gestió local dels residus i una alternativa sostenible per al sector. Manel Pasqual, un dels impulsors, ha destacat que “si el territori s’ha de sostenir és gràcies als ramaders i als pagesos”, defensant la planta com una eina per garantir la viabilitat del sector.
El projecte manté el calendari previst d’iniciar les obres el 2026 i entrar en funcionament el 2027. Tot i això, a les portes del pavelló on s’ha celebrat l’acte, un centenar de persones convocades per la plataforma Pobles Vius s’han manifestat contra la iniciativa, qualificant-la d’“imposada” i de “propaganda”.
Els promotors, però, insisteixen que la planta representa una aposta de futur per al territori i una solució ambiental i econòmica per als ramaders de la zona.