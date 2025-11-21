110 bombers voluntaris de Lleida porten la Generalitat als tribunals per reclamar drets laborals

La reivindicació dels bombers voluntaris ha fet un pas endavant aquest divendres amb la presentació de la primera demanda col·lectiva contra la Generalitat. Un total de 110 efectius de 22 parcs de la demarcació de Lleida han portat el cas als jutjats per exigir que es reconegui la relació laboral que —afirmen— mantenen de facto amb l’administració. El moviment forma part de l’estratègia impulsada per Bombers Precaris en Lluita, que denuncia una “uberització” del servei públic i preveu que uns 300 voluntaris d’altres territoris s’hi sumin abans que acabi l’any.
Els demandants asseguren que el voluntariat ha evolucionat fins a convertir-se en una activitat professional encoberta, amb obligacions similars a les del personal funcionari. Citen, com a exemple, l’obligació de fer 650 hores anuals o el control horari mitjançant una aplicació comparable a la de plataformes digitals. Aquesta situació, sostenen, els equipara funcionalment als bombers de carrera, però sense els mateixos drets ni proteccions.
Seguretat Social, la reivindicació central
El punt més crític és la cobertura en cas d’accident o malaltia professional. Actualment, els voluntaris depenen d’una assegurança de mútua, fet que consideren insuficient. “Estem completament desprotegits”, alerta Josep Maria Alcalà, president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, que reclama ser donat d’alta a la Seguretat Social per garantir incapacitats, malalties i accidents laborals. En la mateixa línia, Miquel Mesegué, president de la Federació d’Associacions de Bombers Voluntaris, insisteix que el col·lectiu necessita condicions dignes: “Si demà un incendi em provoca un càncer o morim en un servei, volem que les nostres famílies quedin protegides.”
Concentració davant dels jutjats i parcs afectats
La jornada ha estat marcada per una concentració d’uns cinquanta voluntaris davant el Palau de Justícia de Lleida, on s’ha fet lectura d’un manifest. La demanda agrupa efectius de parcs de tot el territori, des d’Àger, Agramunt o Artesa de Segre fins a Esterri d’Àneu, Solsona, Sort o la Seu d’Urgell, entre molts altres —22 en total, entre parcs exclusivament voluntaris i parcs mixtos.
El col·lectiu confia que la via judicial forci l’administració a reconèixer unes condicions que consideren imprescindibles per garantir la seguretat i la continuïtat del servei. Si vols, en puc fer una versió més breu, un titular alternatiu o un text més radiofònic.